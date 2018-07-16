АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

По словам очевидцев, Алена Водонаева в Лос-Анджелесе курила «косяк» при сыне

Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева вместе со своим мужем Алексеем Косинусом и сыном Богданом отдыхает в Лос-Анджелесе, однако и там ей не удается скрыться от глаз поклонников и недоброжелателей.

Так, несколько дней назад в Сети появилась информация, что одни из местных жителей, которые знают Алену были шокированы тем, как она выглядела, а также тем, что она делала.

По словам очевидцев, Алена Водонаева в Лос-Анджелесе курила «косяк» при сыне

В частности, девушка была одета в леопардовое платье, а ее голову украшала ковбойская шляпа, что выглядело, по мнению пользователей, живущих в Америке, нелепо, особенно в 35-градусную жару.

Однако это еще не все, по их словам, Водонаева курила «косяк», идя рядом со своим сыном, и абсолютно не стеснялась окружающих ее людей.
По словам очевидцев, со стороны бывшая звезда телестройки выглядит очень крупной и значительно превосходит в этом плане своего благоверного Алексея.

Напомним, что в отпуск звезда улетела в начале этого месяца и, судя по публикациям в ее микроблоге, домой пока она не планирует.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:49
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обучат робота быть настоящим товарищем для
Светлана Лобода порадовала поклонников очередным
ЛДПР предложили государству платить алименты
Пелагея шумно и с поцелуями отметила день рождения
Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии
Мама Ольги Бузовой заступилась за свою дочь в
Ольга Бузова унизила Анастасию Костенко
Поклонники восхитились внешним видом подросшей
Пелагея удивила фанатов "осиной" талией и пышным
Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин порадовал
По словам очевидцев, Алена Водонаева в
«Думала откину копыта»: Экс-участница «Дома-2»
Лена Миро осудила Ольгу Бузова за домогательство
Певец Леонид Агутин отпразднует свое 50-летие в
Профессор Манойлов после открытия шестой расы
Эксперт рассказал подробно про все особенности
Некоторые уголки древних европейских и
Японские кошки поразили пользователей сетей
Специалисты рассказали о пользе скандинавской
Ксения Собчак продемонстрировала кольцо по цене
Смартфон Oppo Find X поступил в продажу
В Германии место на кладбище разыграют в лотерею
Apple теряет из-за убытков своих лучших
Бывшая участница «Дома-2» порнозвезда Елена
Замена красного мяса рыбой поможет людям продлить
Телескоп James Webb займется изучением атмосфер
Microsoft готоит к выпуску линейку смартфонов на
Магазин «Связной» предлагает акцию на смартфоны
Эксперты определили список самых бесполезных
Leagoo S10 получит подэкранный сканер отпечатков
Просмотреть все новости