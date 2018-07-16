По словам очевидцев, Алена Водонаева в Лос-Анджелесе курила «косяк» при сыне

Так, несколько дней назад в Сети появилась информация, что одни из местных жителей, которые знают Алену были шокированы тем, как она выглядела, а также тем, что она делала.В частности, девушка была одета в леопардовое платье, а ее голову украшала ковбойская шляпа, что выглядело, по мнению пользователей, живущих в Америке, нелепо, особенно в 35-градусную жару.Однако это еще не все, по их словам, Водонаева курила «косяк», идя рядом со своим сыном, и абсолютно не стеснялась окружающих ее людей.По словам очевидцев, со стороны бывшая звезда телестройки выглядит очень крупной и значительно превосходит в этом плане своего благоверного Алексея.Напомним, что в отпуск звезда улетела в начале этого месяца и, судя по публикациям в ее микроблоге, домой пока она не планирует.