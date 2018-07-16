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ФАС России: Резкого скачка цен на бензин не ожидается

Заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников в интервью ТАСС выразил мнение, что резкого повышения цен на бензин больше не будет, так как российское правительство контролирует данную проблему. Мероприятия по мониторингу стоимости топлива приведут к планомерной стабилизации рынка.

ФАС России: Резкого скачка цен на бензин не ожидается


Овчинников подчеркивает, что ведомство вынесло предписания не менее 8 игрокам топливного рынка. Более того, российский кабинет министров принял положение о снижении фискальной нагрузки на нефтяные корпорации, что в совокупности позволит стабилизировать стоимость бензина и не допустить новых "шоковых" скачков цены топлива.

В России бензин поднялся на 8% с начала года. В рамках чрезвычайных мероприятий правительство снизило акцизы на горючее, призвав нефтегазовые предприятия увеличить поставки на внутренний рынок. В рамках соглашения поставщики топлива должны "заморозить" стоимость бензина.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
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