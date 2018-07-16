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Microsoft запатентовала систему бесконтактного ввода Touchless input

Стало известно, что компания Microsoft получила документы от Управления по патентам и торговым маркам США для разработки системы бесконтактного ввода под название Touchless input. Сообщается, что данная технология позволит пользователям работать с сенсорным экраном, не касаясь его физически.

Microsoft запатентовала систему бесконтактного ввода Touchless input


Принцип работы технологии будет простой. Человек просто будет показывать определенные жести на расстоянии, а система станет их распознавать. Определять то, чего хочет от компьютера хозяин будет специальная камера, оснащенная датчиком глубины. Все это вместе сможет анализировать жесты человека в трехмерном пространстве и с помощью программного алгоритма выполнять указания.

В качестве камеры собираются применить разработку time-of-flight. Эта камера способна оценивать глубину сцены с помощью измерения времени, затраченного на движение света от источника к объекту и от него к сенсору.

Пока что о планах Microsoft на эту технологию ничего не сообщается.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:20
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