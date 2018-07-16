Microsoft запатентовала систему бесконтактного ввода Touchless input

Принцип работы технологии будет простой. Человек просто будет показывать определенные жести на расстоянии, а система станет их распознавать. Определять то, чего хочет от компьютера хозяин будет специальная камера, оснащенная датчиком глубины. Все это вместе сможет анализировать жесты человека в трехмерном пространстве и с помощью программного алгоритма выполнять указания.В качестве камеры собираются применить разработку time-of-flight. Эта камера способна оценивать глубину сцены с помощью измерения времени, затраченного на движение света от источника к объекту и от него к сенсору.Пока что о планах Microsoft на эту технологию ничего не сообщается.