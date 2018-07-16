«Думала откину копыта»: Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно призналась, что чуть не умерла во время отдыха в Турции

«Я невероятно счастлива, что все-таки научилась правильно расставлять приоритеты! Наверное именно поэтому я и улетела отдыхать с мамочкой, потому что время проведенное с самыми родными – самое ценное и дорогое, что может только быть!!!», - чуть позже заявила Мария.

Как стало известно, на днях экс-звезда прославленной телестройки отправилась отдыхать в Турцию в компании своих самых близких людей – мамы и супруги родного брата, а также маленького племянника, которому не так давно исполнилось всего полгодика.На данный момент семейство проводит отдых в Белеке. К несчастью, поездка Марии Кохно была практически сразу омрачена горьким происшествием – девушке изменил ее возлюбленный Андрей Штрих.По словам блондинки, она до последнего надеялась, что грустные новости окажутся неправдивыми. Однако факт измены молодого человека подтвердился. Кохно было предоставлено видео, на котором хорошо видно, что Андрей в ночном клубе страстно целуется с Анастасией Кочервей.Как бы то ни было, но измена любимого человека оказалась не единственной проблемой, которая так неожиданно свалилась на Марию во время отдыха. Как заявляет бывшая участница «Дома-2», прошлой ночью она чуть не умерла, причиной этому стало серьезнейшее отравление.Оказывается, что в одном из местных заведений Мария отведала не первой свежести рыбу, после чего почувствовала себя очень плохо и невероятно тяжело перенесла отравление. Несколько часов назад Кохно опубликовала в личном инста-блоге новый сториз, где она рассказала о том, что этой ночью ей было не хорошо.Отметим, что блондинка на самом деле выглядела не лучшим образом. Тем не менее, преданные поклонники Марии порадовались тому, что их любимица справилась с проблемой настолько быстро.