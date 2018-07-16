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Юлия Ковальчук увезла малышку из России

Долгожданный отпуск Юлия Ковальчук решила провести в Испании вместе со своей маленькой дочуркой Амелией. На побережье моря у девочки прошла первая в её жизни фотосессия.

Юлия Ковальчук увезла малышку из России


Юлия Ковальчук поселилась в Испании с дочерью в приобретённых на побережье апартаментах. С малышкой певица справляется сама и ещё ни разу не пожалела об отсутствии рядом няни. Недавно Юлия Ковальчук рассказала о том, что она наслаждается обществом своей маленькой дочери и солнечными деньками, поэтому на социальные сети у неё не хватает времени. Певица получает огромное удовольствие от хлопот с маленькой Амелией.

Все фотографии 9-месячной дочурки Юлия Ковальчук хранит в семейном архиве, и не спешит делиться с поклонниками этими снимками. Звёздные родители Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук решили оградить маленькую дочь от общественного внимания, но поклонники не отчаиваются и с нетерпением ждут, когда они покажут свою наследницу.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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