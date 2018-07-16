Юлия Ковальчук увезла малышку из России

Юлия Ковальчук поселилась в Испании с дочерью в приобретённых на побережье апартаментах. С малышкой певица справляется сама и ещё ни разу не пожалела об отсутствии рядом няни. Недавно Юлия Ковальчук рассказала о том, что она наслаждается обществом своей маленькой дочери и солнечными деньками, поэтому на социальные сети у неё не хватает времени. Певица получает огромное удовольствие от хлопот с маленькой Амелией.Все фотографии 9-месячной дочурки Юлия Ковальчук хранит в семейном архиве, и не спешит делиться с поклонниками этими снимками. Звёздные родители Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук решили оградить маленькую дочь от общественного внимания, но поклонники не отчаиваются и с нетерпением ждут, когда они покажут свою наследницу.