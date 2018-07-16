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Ксения Собчак продемонстрировала кольцо по цене элитной квартиры в центре Москвы

Известнейшая телеведущая и бывший кандидат в президенты России 2018 Ксения Собчак прихвастнула шикарным ювелирным украшением.

Ни для кого не является секретом то, что Ксения может позволить себе покупать дорогостоящие украшения, так как весьма прилично зарабатывает. Несколько дней назад Собчак продемонстрировала преданным поклонникам шикарное ювелирное изделие с редким камнем, цена которого ровняется элитной квартире в столице России.

Ксения Собчак продемонстрировала кольцо по цене элитной квартиры в центре Москвы

Стоит напомнить, что чуть больше полутора лет назад прославленная журналистка впервые познала радость материнства. Невзирая на то, что знаменитость не испытывает финансовых проблем, Ксения Собчак не стала долго засиживаться в декретном отпуске и спустя всего несколько месяцев после появления на свет первенца вышла на работу.

После того, как на днях бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» продемонстрировала в личном микроблоге шикарное кольцо с огромным синим камнем, в Сети по-прежнему активно обсуждают дорогостоящее ювелирное изделие.

Как стало известно, камень, которое украшает кольцо, является очень редким и имеет название «турмалин параиба». Цена такого камня довольно недешевая, а это значит, что ювелирное изделие обошлось Ксении Собчак от 50 миллионов рублей.

Стоит отметить, что сама знаменитость весьма скромно прокомментировала фотографию, на которой демонстрирует шикарное и дорогостоящее кольцо.

Ксения Собчак продемонстрировала кольцо по цене элитной квартиры в центре Москвы

«Фото «Рука театралки», - написала Ксения Собчак.

Нужно сказать, что некоторые фолловеры, увидев подобный снимок Собчак, принялись практически в один голос заявлять, что знаменитость просто хвастается дорогостоящим ювелирным изделием. Многие недоброжелатели Ксении даже усомнились в том, что звезда могла надеть в театр настоящее кольцо, ведь по его стоимости можно приобрести в центре Москвы шикарную недвижимость.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:23
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