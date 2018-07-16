Ольга Серябкина удивила поклонников образом чернокожей красавицы

Звезда показала, что удачная прическа и макияж могут творить чудеса, а потому женщинам не стоит увлекаться пластикой. Она отметила, что внешняя и внутренняя красота всегда должны сочетаться друг с другом. Ольга Серябкина всегда хотела посмотреть, как она будет выглядеть, родившись в другой стране, а эта съемка стала для нее возможностью воплотить мечты в реальность.Подписчики назвали артистку потрясающей особой, напомнившей им Наоми Кэмпбелл. Многие люди отметили, что кудри идут исполнительнице, умеющей поразить зрителей своими преображениями. Некоторые лица были рады, что она не стала позировать перед камерами в полуобнаженном виде, показывая все пикантные изюминки фигуры юзерам.