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Яна Рудковская опубликовала совместный снимок с Филиппом Киркоровым в Instagram

Звезды побывали на футбольном матче и решили сделать селфи. Яна Рудковская опубликовала совместный снимок с Филиппом Киркоровым в Instagram, однако поклонники раскритиковали обувь продюсера.

Знаменитость надела луноходы и обняла певца, отметив, что он был болельщиком Хорватии. Такое сообщение разозлило некоторых особ, которые болели за французских спортсменов, после чего между пользователями сетей возникла небольшая дискуссия. Подписчики решили оценить кроссовки Яны Рудковской, отметив, что они только уродуют ее тонкие ноги.

Яна Рудковская опубликовала совместный снимок с Филиппом Киркоровым в Instagram


Многие люди назвали такую моду дурным вкусом, после чего посоветовали кумиру надевать их во время посещения рудников, а также были возмущены, что светская львица положила ногу на сидение. Фанаты Филиппа Киркорова стали писать позитивные сообщения, отметив, что хорватские футболисты стали серебряными призерами ЧМ.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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