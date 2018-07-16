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Ученые: Молекулы розового цвета появились на планете раньше животных

Австралийские ученые во время исследования залежей черного сланца в пустыне Сахаре обнаружили молекулы розового цвета. Они появились на планете раньше животных и стали самым древним цветом.

Миллиард лет назад в океане жили биохромы, которые возникали после фотосинтеза живых организмов. Специалисты заметили окаменевшие остатки хлорофилла в синеклизе Таудени, после чего образцы были извлечены и измельчены, чтобы сделать анализы.

Ученые: Молекулы розового цвета появились на планете раньше животных


Оказалось, что они были связаны с цианобактериями. Отсутствие большого количества водорослей затрудняло развитие сложных организмов, что также касается животных. Только простейшие виды основали пищевую цепочку и стали лидерами в водных просторах.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50
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