Ученые: Молекулы розового цвета появились на планете раньше животных

Миллиард лет назад в океане жили биохромы, которые возникали после фотосинтеза живых организмов. Специалисты заметили окаменевшие остатки хлорофилла в синеклизе Таудени, после чего образцы были извлечены и измельчены, чтобы сделать анализы.Оказалось, что они были связаны с цианобактериями. Отсутствие большого количества водорослей затрудняло развитие сложных организмов, что также касается животных. Только простейшие виды основали пищевую цепочку и стали лидерами в водных просторах.