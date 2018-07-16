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Американский блогер столкнулся с призраком шахтера во время посещения “адской штольни” рядом с Лас-Вегасом

Американский блогер столкнулся с призраком шахтера во время посещения “адской штольни” рядом с Лас-Вегасом. Этот заброшенный ствол был местом гибели многих людей и их души до сих пор не могут найти покой.

Перед походом Хантер изучил все материалы, упоминающие выходцев из иного мира и колдовские ритуалы, после чего вместе с коллегами спустился в подземные лабиринты. Исследователи услышали жуткий рев, а дальше нашли алтарь, созданный из человеческих костей.

Американский блогер столкнулся с призраком шахтера во время посещения “адской штольни” рядом с Лас-Вегасом


Они решили покинуть это место, чтобы не сталкиваться с ужасными монстрами подземелья, однако на дороге показался черный полупрозрачный фантом, сильно напугавший свидетелей события. Этот призрак может принимать облик живой особы и уводит свои жертвы в шахту, откуда они уже не могут выбраться наружу.
 
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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