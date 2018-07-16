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Бывшая участница «Дома-2» порнозвезда Елена Беркова рассказала, что ее заводят красивые футболисты

Экс-участница «Дом-2» Елена Беркова, прославившаяся своим участием в фильмах для взрослых, рассказала, кто из футболистов ее «заводит».

Так знаменитый Роналдо показался ей ужасно похожим на гея, а Пеле ей нравится больше. Беркова отметила, что 77-летний футболист обладает особенной сексуальностью, «но он уже старенький».

Бывшая участница «Дома-2» порнозвезда Елена Беркова рассказала, что ее заводят красивые футболисты

Среди отечественных футболистов слов «любовь навсегда» удостоился Игорь Акинфеев, тогда как Артем Дзюба всего лишь выглядит «неплохо», но и его фото «заводит» порнозвезду.

Бывшая участница «Дома-2» порнозвезда Елена Беркова рассказала, что ее заводят красивые футболисты

Категорически не понравился Елене Салаха, Неймара и Рамоса, но при этом женщина оценивала не их профессиональные качества, а исключительно внешние признаки сексуальности.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:31
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