Бывшая участница «Дома-2» порнозвезда Елена Беркова рассказала, что ее заводят красивые футболисты

Так знаменитый Роналдо показался ей ужасно похожим на гея, а Пеле ей нравится больше. Беркова отметила, что 77-летний футболист обладает особенной сексуальностью, «но он уже старенький».Среди отечественных футболистов слов «любовь навсегда» удостоился Игорь Акинфеев, тогда как Артем Дзюба всего лишь выглядит «неплохо», но и его фото «заводит» порнозвезду.Категорически не понравился Елене Салаха, Неймара и Рамоса, но при этом женщина оценивала не их профессиональные качества, а исключительно внешние признаки сексуальности.