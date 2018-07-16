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Apple решила обновить в честь финала ЧМ 2018 сайты Франции и Хорватии

Компанией Apple обновлен внешний вид собственного сайта, при этом все сделано в уникальном футбольном стиле, принято данное решение для акцентирования внимания на последнее самое важное событие - финала ЧМ-2018. Причем просмотреть содержание небольшой анимации можно при условии выбора в качестве основного языка хорватский и французский.

Креативная работа Apple придерживается всех нововведений и текущих ярких событий в истории, по этому не упускается возможность работать на общей волне с общественностью, в этот раз разработчиками взяты за основу события ЧМ-2018. Если выбрать в соответствующем разделе, как своего местоположение и язык, Францию или Хорватию, для пользователя будет показана уникальная анимация. Пропадает она через несколько секунд, и все возвращается на привычное отображение, состоящее из фирменных продуктов на сайте Apple.
Apple решила обновить в честь финала ЧМ 2018 сайты Франции и Хорватии


Купертинцовами регулярно внедряется в состав своего сайта необычное содержание из элементов контента или пасхалок, при этом все акцентировано на какое-нибудь важное происходящее событие.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:20
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