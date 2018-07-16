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Ученые обучат робота быть настоящим товарищем для солдата

Американские специалисты разработали уникальную методику, в основе которой быстрое обучение машины автономной работе с минимальным контролем со стороны человека. Такому роботу будет просто находится рядом с солдатом, при этом представлять для него командного партнера и помочь выполнять все поставленные задачи.

Машину обучат использовать свой интеллект, с целью обработки и восприятия информации, а так же принятия решений. Специалистами лаборатории армии США, при участии коллег Института робототехники университета Карнеги – Меллона, проведены работы в рамках Международной конференции, направленные на создание методики обучения роботов. В основу заложено накопление машиной «опыта», приобретаемого после демонстрации вариантов решений человека.
Ученые обучат робота быть настоящим товарищем для солдата


Исследователями организованы процессы обучения нейросетей, при этом все происходит быстро, с минимальным привлечением к этому людей. Метод идеален для полевых условий с регулярно меняющимися миссиями. Робот уже умеет перемещаться скрытно из обусловленных мест поля боя, при этом решает назначенные ему задачи и применяет их для прикрытия.

Специалисты уверены, если правильно обучить машину, получится настоящий «товарищ» по службе, с возможностью автономной работы, а так же взаимодействию с человеком, при этом решая важные задачи намного быстрее. Использовать таких роботов можно при изучении опасных сценариев в бою, значительно снизив риски для человека.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:45
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