АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Поклонники восхитились внешним видом подросшей дочери Оксаны Федоровой

Оксана Фёдорова выложила в сеть короткий видеоролик, на котором она запечатлена со своей подросшей дочерью. Поклонники отметили сходство звезды с 4-летней дочерью и такое же трудолюбие.

Поклонники восхитились внешним видом подросшей дочери Оксаны Федоровой


В настоящее время дочь Оксаны Фёдоровой, которою зовут Елизавета, находится в специальном балетном лагере. Это позволяет девочке совмещать отдых с продуктивными тренировками, этим и похвалилась обладательница титула «Мисс Вселенная». Оксана Фёдорова также отметила, что трудолюбие девочке досталось от неё, она так же как и мама не может спокойно отдыхать, не занимаясь собственным развитием.

Внешний вид Елизаветы тоже привлёк внимание подписчиков Оксаны Фёдоровой, они отметили сходство дочери с мамой. «Мисс Вселенная» не любит привлекать внимание посторонних к своей семье, поэтому редко публикует фотографии с детьми, стараясь оградить их от назойливых поклонников.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обучат робота быть настоящим товарищем для
Светлана Лобода порадовала поклонников очередным
ЛДПР предложили государству платить алименты
Пелагея шумно и с поцелуями отметила день рождения
Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии
Мама Ольги Бузовой заступилась за свою дочь в
Ольга Бузова унизила Анастасию Костенко
Поклонники восхитились внешним видом подросшей
Пелагея удивила фанатов "осиной" талией и пышным
Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин порадовал
По словам очевидцев, Алена Водонаева в
«Думала откину копыта»: Экс-участница «Дома-2»
Лена Миро осудила Ольгу Бузова за домогательство
Певец Леонид Агутин отпразднует свое 50-летие в
Профессор Манойлов после открытия шестой расы
Эксперт рассказал подробно про все особенности
Некоторые уголки древних европейских и
Японские кошки поразили пользователей сетей
Специалисты рассказали о пользе скандинавской
Ксения Собчак продемонстрировала кольцо по цене
Смартфон Oppo Find X поступил в продажу
В Германии место на кладбище разыграют в лотерею
Apple теряет из-за убытков своих лучших
Бывшая участница «Дома-2» порнозвезда Елена
Замена красного мяса рыбой поможет людям продлить
Телескоп James Webb займется изучением атмосфер
Microsoft готоит к выпуску линейку смартфонов на
Магазин «Связной» предлагает акцию на смартфоны
Эксперты определили список самых бесполезных
Leagoo S10 получит подэкранный сканер отпечатков
Просмотреть все новости