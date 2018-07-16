Поклонники восхитились внешним видом подросшей дочери Оксаны Федоровой

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) 13 Июл 2018 в 5:21 PDT

В настоящее время дочь Оксаны Фёдоровой, которою зовут Елизавета, находится в специальном балетном лагере. Это позволяет девочке совмещать отдых с продуктивными тренировками, этим и похвалилась обладательница титула «Мисс Вселенная». Оксана Фёдорова также отметила, что трудолюбие девочке досталось от неё, она так же как и мама не может спокойно отдыхать, не занимаясь собственным развитием.Внешний вид Елизаветы тоже привлёк внимание подписчиков Оксаны Фёдоровой, они отметили сходство дочери с мамой. «Мисс Вселенная» не любит привлекать внимание посторонних к своей семье, поэтому редко публикует фотографии с детьми, стараясь оградить их от назойливых поклонников.