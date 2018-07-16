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Пелагея удивила фанатов "осиной" талией и пышным бюстом

Певица Пелагея выложила на своей странице в социальной сети фотографию, на которой она демонстрирует свои соблазнительные формы. На свой 32 день рождения певица оделась в платье, подчёркивающее её пышный бюст и осиную талию.

Пелагея удивила фанатов "осиной" талией и пышным бюстом


На протяжении года Пелагея в социальных сетях не публикует информацию о своей личной жизни. Певица в последнее время избегает излишней публичности, сосредоточившись на семейном очаге, поэтому у поклонников практически нет возможности узнать о кумире самые свежие новости. Однако изредка появляется информация о личной жизни Пелагеи.

14 июля Пелагея отметила свой день рождения, и некоторые фотографии с праздника были выложены в сеть. В частности, в instagram был опубликован снимок, на котором певица запечатлена в длинном облегающем чёрном платье с открытой спиной. Этот наряд подчёркивает все достоинства Пелагеи – пышную грудь и тонкую талию.

Также очевидцы, присутствующие на дне рождения артистки развеяли все мифы, относительно натянутых отношений между Пелагеей и её супругом Иваном Телегиным, который страстно целовал жену. Весь вечер пара провела вместе не отходя друг от друга.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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