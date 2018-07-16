Пелагея удивила фанатов "осиной" талией и пышным бюстом

Публикация от Svetlana Kolesnichenko (@kolesnichenko31) 15 Июл 2018 в 8:31 PDT

На протяжении года Пелагея в социальных сетях не публикует информацию о своей личной жизни. Певица в последнее время избегает излишней публичности, сосредоточившись на семейном очаге, поэтому у поклонников практически нет возможности узнать о кумире самые свежие новости. Однако изредка появляется информация о личной жизни Пелагеи.14 июля Пелагея отметила свой день рождения, и некоторые фотографии с праздника были выложены в сеть. В частности, в instagram был опубликован снимок, на котором певица запечатлена в длинном облегающем чёрном платье с открытой спиной. Этот наряд подчёркивает все достоинства Пелагеи – пышную грудь и тонкую талию.Также очевидцы, присутствующие на дне рождения артистки развеяли все мифы, относительно натянутых отношений между Пелагеей и её супругом Иваном Телегиным, который страстно целовал жену. Весь вечер пара провела вместе не отходя друг от друга.