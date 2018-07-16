Певец Леонид Агутин отпразднует свое 50-летие в "Олимпийском"

Свой юбилей Леонид Агутин отметит концертом, который пройдёт в спорткомплексе «Олимпийский», именно здесь прошло первое серьёзное выступление артиста в 1995 году. Этот концертный зал в то время считался грандиозной площадкой, многие артисты о нём мечтали.Леонид Агутин рассказал, что перед концертом всегда волнуется, как в первый раз. Каждый выход на сцену для юбиляра, прежде всего преодоление страха. Артист всегда видит глаза своих зрителей и его всегда пугают сборища, на которых люди не видят глаза друг друга.Музыкант рассказал, что все свои дни рождения отмечает одинаково – на даче собирается большая компания и гуляет всю ночь в сопровождении музыкальных инструментов. На свой юбилей Леонид Агутин хочет устроить ночной концерт, на который он пригласил 200 человек. В семье музыканта именно он отвечает за праздники.У Леонида Агутина и Анжелики Варум растёт дочь, которую певец считает добрым и хорошим человеком. Для своей дочери Агутин желает здоровья и счастья.