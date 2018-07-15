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15 июля Венера приблизится к Луне на беспрецедентно близкое расстояние

Венера сблизится с Луной сегодня вечером, 15 июля. Два космических тела появятся на расстоянии полутора дюймов друг от друга в западном небе, в зависимости от местоположения тех, кто будет наблюдать за этим интересным явлением.

15 июля Венера приблизится к Луне на беспрецедентно близкое расстояние


На этой неделе союз стал вторым небесным назначением Венеры, после того как она встретилась со звездой Регул в ночь на понедельник.

Для зрителей США Венера и Луна будут ближе всего расположены с Западного побережья, появляясь примерно в четыре раза дальше, чем для небоскребов на Восточном побережье. Однако кто бы где не находился, не забудьте выходить на улицу рано вечером, потому что оба тела сблизятся около 10 часов вечера.

Сегодня вечером Луна будет освещена всего на 12%, потому что прошло несколько дней с тех пор, как появилась новая луна.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:57
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