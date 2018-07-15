Медики рассказали, какую пользу приносит клубника

В свежей ягоде есть масса витаминов и микроэлементов и она очень полезна: витамин С будет защищать от простуд и вирусов, а антиоксиданты замедлят старение. Маленькие семена клубники богаты клетчаткой, полезной для пищеварения. А витамин РР еще и укрепит сосуды.В клубнике так мало калорий, что она будет как нельзя кстати худеющим. И если нет на нее аллергии, можно смело устраивать на ней разгрузочные дни.Сочная ягода поможет не только сбросить вес, но и подарит коже красоту: из клубники делают домашние маски, которые помогают отбеливать кожу и разглаживать морщины.Издавна клубнику считают афродизиаком. Хотя в ее составе нет усиливающих либидо веществ, ее непередаваемый запах обладает возбуждающим эффектом. Романтики устраивают ужины с клубникой, вместе с медом и орехами.Клубника поможет снять стресс даже зимой: можно подсушить ее листья и цветы, а когда нужно – «успокоиться», используя их в ароматерапии.Однако есть и ограничения: нужно ограничить количество ягоды тем, кто страдает аллергией на нее. А также не увлекаться ею, когда есть ремиссия хронического гастрита или при наличии воспалений органов пищеварения.