Франция громит Хорватию и во второй раз завоёвывает чемпионство

Национальная команда Франции признавалась одним из главных претендентов на чемпионский трон. По ходу Чемпионата мира-2018, проходившего в России, футболисты в синей форме прибавляли от матча к матчу, и подошли к финалу в прекрасной форме. Впрочем, их соперники – хорваты заслужили уважение за несгибаемый характер (они четырежды отыгрывались в играх плей-офф)! Финал «шашечные» начали лучше, серьёзно нагружая защитные порядки французов, однако «синие» чуть ли не в первой атаке открыли счёт. Гризманн удачно навесил, круглый скользнул по макушке Манджукича и залетел в «девятку» ворот Субашича. 1:0. Невероятно, но это первый автогол в истории финалов мундиалей!Славяне ответили мгновенно: заметавшийся по владениям Льориса мяч попал к Перишечу, и тот не промахнулся! 1:1. Вот и пришло время вспомнить и о главном судье финала – аргентинце Несторе Питане. Рефери сперва не увидел крамолы в действиях Перишича, но аргентинцу «подсказали», что была игра рукой в штрафной. Судья двинулся смотреть видеоповтор, глянул, пошёл в поле, вновь вернулся, ещё раз просмотрел эпизод и вынес вердикт – пенальти. «Приговор» привёл в исполнение Антуан Гризманн. 2:1.Компания Nike за несколько дней до финала подготовила футболки сборной Франции с уже нанесёнными двумя звездами за выигранное чемпионство. Такая поспешность перестала казаться чрезмерной после того, как на 53-й и 65-й минутах главного матча ЧМ-2018 французы довели счёт до разгромного. Это Поль Погба с двух попыток загнал круглого по назначению, и юный Килиан Мбаппе хитро ударил из-под Виды. Закрытый свои беком, Субашич не успел прыгнуть.«Горя» со счётом 1:4, «шашечные» пытаются держать высокий прессинг и снова и снова «плетут» сети вокруг штрафной «почти чемпионов мира-2018». Однако возродить интригу во встрече решил… вратарь «трёхцветных» Уго Льорис. Кипер решил заняться не своим делом - обвести Манджукича, но совершил глупейший ляп. Хорваты чуть сократили отставание «на ровном месте» и решили, что футбольная фортуна не совсем от них отвернулась, славяне продолжали давить до последних секунд финала. Французы «отмахивались» острейшими контратаками, но, увы, 78 000 болельщиков на «Лужниках» и почти треть жителей Земли у телевизоров более голов в финале не увидели.Таким образом, хорватам не удалось прервать «французское проклятье». Тренер хорватов Златко Далич перед финалом говорил, что «если мы и проиграем, то желаем сделать это достойно». Сборной Хорватии это удалось. Более того, их капитан Лука Модрич получил титул лучшего игрока мундиаля. Кстати, когда начали вручать личные призы (француз Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира, лучший голеодор турнира - англичанин Кейн, самым крутым кипером определён бельгиец Тибо Куртуа) начал накрапывать дождик. А вот когда хорваты пошли через «французский коридор», дабы получить «серебро», хлынул ливень! Над вручавшими медали Джанни Инфантино и Владимиром Путиным (президентами ФИФА и России), над поздравляющими футболистов главами Франции и Хорватии материализовались зонты, а хлынувшие золотые конфетти мешались с крупными каплями, падавшими с российского неба! Итак, «трёхцветные» во второй раз становятся лучшими на планете!Спасибо сборным Франции и Хорватии за результативный и весёлый финал! Спасибо россиянам за невероятный месяц, в течение которого взоры всех землян были прикованы к спортивным аренам РФ!