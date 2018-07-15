Ученые решили окончательно азобраться с концом света 27 июля

Многими людьми, почитающими Библию, утверждается, что Красная луна однозначно означает начало Армагеддона, в свою очередь, астрономы как могут опровергают подобную информацию, пытаясь чтобы паника не заседала в умах человечества.Как здравый аргумент, указывается то, что красную луну, как явление, можно наблюдать в каждом году, и даже два раза. Отличие лунного затмения этого года, только прохождение по немного измененной траектории, потому по времени затмение продлится дольше, в отличие от остальных, но только по причине такого положения Луны, Земли и Солнца. Это никак не может означать, что приходит конец всему миру, согласно утверждений многих сторонников религиозных предсказаний и конспирологии.Ученые окончательно успокаивают, 27 июля конца света не будет. Известны многие более ранние пророчества о конце света, как и снято много фильмов по теме, только реальность подтвердила, что ни одного из них не произошло, как и невозможно в будущем.