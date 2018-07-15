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"Космическая война" странных объектов возле Солнца озадачила ученых

По словам астронома Джеффри Марси, 9 июля в непосредственной близости от Солнца велась настоящая «космическая война». Видео, представленное NASA, также показало, что близ главного светила Солнечной системы неожиданную активность странных объектов неизвестного происхождения.

"Космическая война" странных объектов возле Солнца озадачила ученых


Как рассказал астроном Джеффри Марси, в космических глубинах постоянно происходят непонятные явления, однако с Земли их заметить практически невозможно, поэтому настоящей удачей оказалась информация от ученых обсерватории Гринк-Бэнк, один из которых является другом Марси, с коим и поделился информацией о странной активности близ Солнца.



На видеоролике, опубликованным Национальным космическим агентством США, также 9 июля было зафиксировано предположительно «перестрелку» светящимися лучами армаду странных неопознанных объектов.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:02
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