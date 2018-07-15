"Космическая война" странных объектов возле Солнца озадачила ученых

Как рассказал астроном Джеффри Марси, в космических глубинах постоянно происходят непонятные явления, однако с Земли их заметить практически невозможно, поэтому настоящей удачей оказалась информация от ученых обсерватории Гринк-Бэнк, один из которых является другом Марси, с коим и поделился информацией о странной активности близ Солнца.На видеоролике, опубликованным Национальным космическим агентством США, также 9 июля было зафиксировано предположительно «перестрелку» светящимися лучами армаду странных неопознанных объектов.