"Космическая война" странных объектов возле Солнца озадачила ученых
По словам астронома Джеффри Марси, 9 июля в непосредственной близости от Солнца велась настоящая «космическая война». Видео, представленное NASA, также показало, что близ главного светила Солнечной системы неожиданную активность странных объектов неизвестного происхождения.
Как рассказал астроном Джеффри Марси, в космических глубинах постоянно происходят непонятные явления, однако с Земли их заметить практически невозможно, поэтому настоящей удачей оказалась информация от ученых обсерватории Гринк-Бэнк, один из которых является другом Марси, с коим и поделился информацией о странной активности близ Солнца.
На видеоролике, опубликованным Национальным космическим агентством США, также 9 июля было зафиксировано предположительно «перестрелку» светящимися лучами армаду странных неопознанных объектов.
Как рассказал астроном Джеффри Марси, в космических глубинах постоянно происходят непонятные явления, однако с Земли их заметить практически невозможно, поэтому настоящей удачей оказалась информация от ученых обсерватории Гринк-Бэнк, один из которых является другом Марси, с коим и поделился информацией о странной активности близ Солнца.
На видеоролике, опубликованным Национальным космическим агентством США, также 9 июля было зафиксировано предположительно «перестрелку» светящимися лучами армаду странных неопознанных объектов.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:02