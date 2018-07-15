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Глобальное потепление: От Гренландии откололся гигантский айсберг

Видеокамеры, установленные на побережье, засекли, как от Гренландии откололся гигантский айсберг. Климатологи связывают это событие с аномально быстрым повышением уровня моря.

Глобальное потепление: От Гренландии откололся гигантский айсберг


На видео зафиксировано, как гигантский айсберг диаметром больше шести километров в течении получаса отстыковался от материнского острова и ушел в свободное плаванье.

Ученый Дэвид Холланд из Нью-Йорка заявил, что подобные явления должны тревожить не только климатологов, но и ученых. По словам исследователя, айсберги провоцируют подъем уровня моря, поэтому изучение их поведения после откола от материка крайне важно для науки в плане предсказания последствий изменения климата.

За отколовшимся от Гренландии огромным ледником ученые наблюдают на протяжении нескольких лет. Сначала в нем была обнаружена трещина, которая начала расширяться с каждым годом все глубже, вследствие чего он и откололся 22 июля, сопровождая свой уход громогласным треском.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:45
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