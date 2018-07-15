Глобальное потепление: От Гренландии откололся гигантский айсберг

На видео зафиксировано, как гигантский айсберг диаметром больше шести километров в течении получаса отстыковался от материнского острова и ушел в свободное плаванье.Ученый Дэвид Холланд из Нью-Йорка заявил, что подобные явления должны тревожить не только климатологов, но и ученых. По словам исследователя, айсберги провоцируют подъем уровня моря, поэтому изучение их поведения после откола от материка крайне важно для науки в плане предсказания последствий изменения климата.За отколовшимся от Гренландии огромным ледником ученые наблюдают на протяжении нескольких лет. Сначала в нем была обнаружена трещина, которая начала расширяться с каждым годом все глубже, вследствие чего он и откололся 22 июля, сопровождая свой уход громогласным треском.