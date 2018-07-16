Эксперт рассказал подробно про все особенности ближайших затмений

Кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником, а так же пресс-секретарем института прикладной астрономии РАН Николаем Железновым подробно рассказано про все периоды затмений. Происходят они 2-3 раза за год, приходятся на периоды ново - и полнолуний. Наиболее часто затмения Солнца и Луны происходят парно, через промежутки в пару недель.Как объявил астроном, на ближайший период ожидается очередность, включающая последовательность из 3-х событий, это будут два частных солнечных и полное лунное затмения. Время одного затмения Солнца прошло 13 июля, начало было на рассвете в 4:48 по МСК, завершилось событие в 7:14. Следующего стоит ожидать 11 августа, при этом наблюдать явление можно будет на Дальнем Востоке и в Сибири.Лунное затмение произойдет в ночь с 27 на 28 июля, продлится оно примерно 4 часа, наблюдать его можно будет в Москве и в Петербурге. Так же эксперт отметил, что на 28-е число намечено еще одно явление, названное великим противостоянием Марса. В это момент он будет ближе всего к нашей планете, а расположиться недалеко от ночного светила.За этим могут наблюдать жителей и гости Питера и Москвы. Как предполагается, Лунное затмение состоится в, так называемых «кровавых цветах», эксперт рекомендует использовать для наблюдения телескоп или бинокль с незначительным приближением. Так можно рассмотреть явление, включая всего его мелкие детали.