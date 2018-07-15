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Экс-участницу «Дома-2» Ирину Александровну Агибалову обвинили в злоупотреблении фотошопом

Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Ирина Александровна Агибалова опубликовала в личном инста-блоге новую семейную фотографию, которую в пух и прах раскритиковали пользователи Сети.

Несколько часов назад Ирина Александровна обнародовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий снимок, который многие недоброжелатели «бабушки» телепроекта «Дом-2» прозвали «сплошным фотошопом».

Экс-участницу «Дома-2» Ирину Александровну Агибалову обвинили в злоупотреблении фотошопом

Ни для кого не является секретом, что Агибалова-старшая не единожды была замечена в любви к фоторедактору. Бывшая звезда «Дома-2» временами настолько сильно увлекается фотошопом, что попадает впросак.

Вот и фотография, которая была опубликовала считанные часы назад в микроблоге Ирины Александровной не стала исключением. На фото «бабушка» телепроекта «Дом-2» запечатлена в компании своей старшей дочери - Ольги Гажиенко, своего внука – Кирилла, а также своего любимого супруга – Юрия.

Несмотря на довольно милый семейный снимок, многие злопыхатели обратили внимание на Ирину Александровну, которая явно очень хорошо «поработала» над своим внешним видом, прежде чем публиковать фотографию в Сеть.

«Очень люблю семью Агибаловых! Но что с лицом у Ирины Александровной?! Явно снова увлеклась фотошопом?!», «Очень хорошо видно, что не естественное лицо у Агибаловой-старшей!!! Чересчур фоторедактора много!!! Зачем такое выкладывать?», «Сплошной фотошоп! Посмею спросить, зачем, Ирина Александровна, вы им пользуетесь?! Вы же и так ничего!», - пишут под снимком Агибаловой-старшей пользователи соц. сети.


Экс-участницу «Дома-2» Ирину Александровну Агибалову обвинили в злоупотреблении фотошопом

Стоит подчеркнуть, что Ирина Александровна имеет невероятно большое количество недоброжелателей, как бы то ни было, но преданных поклонников у «бабушки» телепроекта «Дом-2» не намного меньше. Именно поэтому верные фанаты Агибаловой-старшей принялись один за другим активно заступаться за свою любимицу, заявляя, что экс-звезда и без фотошопа выглядит гораздо моложе своего возраста.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:43
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