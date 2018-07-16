Профессор Манойлов после открытия шестой расы развенчал миф о единой земной прародительнице человечества
Ученые всегда считали, что человечество произошло от единой земной прародительницы из Африки, жившей на нашей планете 10000 лет назад. Однако профессор Манойлов развенчал такой миф после открытия шестой расы, только потом засекреченные дневники ученого бесследно исчезли.
История началась в 30-х годах, когда ученый получил задание от советского правительства, касающееся опровержения теории нацистов о господстве белой расы. Сталин вместе с сотрудниками НКВД лично следил за результатами опытов специалистов, исследовавших образцы крови народов из разных уголков мира. Тогда в каждую пробирку ученый добавлял специальный раствор, но результаты шокировали его коллег. Среди 1632 образцов были материалы, изменяющие цвет крови с красного на синий аналог, но не зависящие от расы донора.
Половина населения Земли имела такой необычный состав, после чего была выдвинута гипотеза о внеземном происхождении человека и потомках исчезнувших цивилизаций. Все результаты исследования были описаны в дневниках героя нашей истории, который нашел в “голубой” крови неизвестное науке вещество. Однако после первого доклада лаборатория была срочно закрыта, а все сотрудники уничтожены. Только малая часть секретных архивов оказалась сейчас в руках экспертов, но и она проливает свет на загадочный парадокс эволюции.
На нашей планете есть пауки и рептилии, имеющие в составе крови большое количество ионов меди, что также относится к осьминогам и каракатицам. Привычный гемоглобин имеет железо, но в других галактиках могли жить существа, ставшие предками шестой расы человечества. Эта теория находит свое подтверждение в мифах разных народов, называющих драконов и змей богами, спустившимися с небес. Американский специалист Джойл Льюис сделал открытие во время изучения древних текстов израильтян.
Оказалось, что у Адама и Евы на теле была ороговевшая кожа, которая потом упала после грехопадения, да и сами они внешне больше напоминали пресмыкающихся, чем людей. Возможно, библейский рай был местом, где рептилоиды создавали высокоразвитых существ, способных выжить в земных условиях. Однако их эксперименты не всегда заканчивались успехом, о чем красноречиво говорят останки различных чудовищ.
Потом внеземные создатели сделали выводы, что лучшими образцами будут существа, созданные по их образу и подобию, только нужно заменить медь в крови железом. Первые биологические роботы были верными слугами своих богов, но потом они стали плодиться и размножаться, что привело к осквернению чистоты космической расы. Потомки сохранили частицу синей жидкости в организме, которую не успел исследовать ученый.
Они занимали высокое положение в обществе, а также имели высокий иммунитет и не истекали кровью во время полученных в сражениях ран. Сейчас в мире существует 10000 представителей внеземной цивилизации, отличающихся от людей неуемной жаждой власти. Они своим присутствием опровергают теорию Дарвина, а также доказывают, что общество никогда не сможет достигнуть полного равенства.