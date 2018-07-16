Профессор Манойлов после открытия шестой расы развенчал миф о единой земной прародительнице человечества

История началась в 30-х годах, когда ученый получил задание от советского правительства, касающееся опровержения теории нацистов о господстве белой расы. Сталин вместе с сотрудниками НКВД лично следил за результатами опытов специалистов, исследовавших образцы крови народов из разных уголков мира. Тогда в каждую пробирку ученый добавлял специальный раствор, но результаты шокировали его коллег. Среди 1632 образцов были материалы, изменяющие цвет крови с красного на синий аналог, но не зависящие от расы донора.Половина населения Земли имела такой необычный состав, после чего была выдвинута гипотеза о внеземном происхождении человека и потомках исчезнувших цивилизаций. Все результаты исследования были описаны в дневниках героя нашей истории, который нашел в “голубой” крови неизвестное науке вещество. Однако после первого доклада лаборатория была срочно закрыта, а все сотрудники уничтожены. Только малая часть секретных архивов оказалась сейчас в руках экспертов, но и она проливает свет на загадочный парадокс эволюции.На нашей планете есть пауки и рептилии, имеющие в составе крови большое количество ионов меди, что также относится к осьминогам и каракатицам. Привычный гемоглобин имеет железо, но в других галактиках могли жить существа, ставшие предками шестой расы человечества. Эта теория находит свое подтверждение в мифах разных народов, называющих драконов и змей богами, спустившимися с небес. Американский специалист Джойл Льюис сделал открытие во время изучения древних текстов израильтян.Оказалось, что у Адама и Евы на теле была ороговевшая кожа, которая потом упала после грехопадения, да и сами они внешне больше напоминали пресмыкающихся, чем людей. Возможно, библейский рай был местом, где рептилоиды создавали высокоразвитых существ, способных выжить в земных условиях. Однако их эксперименты не всегда заканчивались успехом, о чем красноречиво говорят останки различных чудовищ.Потом внеземные создатели сделали выводы, что лучшими образцами будут существа, созданные по их образу и подобию, только нужно заменить медь в крови железом. Первые биологические роботы были верными слугами своих богов, но потом они стали плодиться и размножаться, что привело к осквернению чистоты космической расы. Потомки сохранили частицу синей жидкости в организме, которую не успел исследовать ученый.Они занимали высокое положение в обществе, а также имели высокий иммунитет и не истекали кровью во время полученных в сражениях ран. Сейчас в мире существует 10000 представителей внеземной цивилизации, отличающихся от людей неуемной жаждой власти. Они своим присутствием опровергают теорию Дарвина, а также доказывают, что общество никогда не сможет достигнуть полного равенства.