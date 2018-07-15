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Туристы во время посещения мексиканской пещеры столкнулись с огромным подземным драконом

В последнее время природные разломы стали манить к себе любителей приключений, но туристы во время посещения мексиканской пещеры чуть не поплатились за свое любопытство жизнью. Они столкнулись с огромным подземным драконом, когда опустились на глубину 300 метров.

Испуганные люди рассказали экспертам, что ощутили запах гниющей плоти в темноте, а дальше увидели жуткие глаза чудовища, после чего оно показало свою голову и туловище внушительных размеров. Тогда компания бросилась бежать из этого места, даже не подумав снимать монстра на камеру, а дальше скептики стали обвинять свидетелей события в желании стать известными из-за ложной информации.

Туристы во время посещения мексиканской пещеры столкнулись с огромным подземным драконом


Однако специалисты серьезно отнеслись к истории про дракона, считая его выходцем из параллельного мира. Образованные после трещин порталы позволяют таким существам находиться в нашем мире и скрываться от глаз человека. События в Новой Зеландии только подтвердили выводы ученых, потому что там жители увидели огромных червей, выползающих на поверхность, которые относятся к неизвестным видам. Возможно, вулканическая активность заставляет ужасных существ покидать свои убежища.
 
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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