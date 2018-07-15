Пользователи Сети восхитились фотографией экс-участницы «Дома-2» Евгении Феофилактовой в купальнике

«Жень, ты в последнее время очень похорошела! Такая красотка!», «Такая сексуальная! Восхищаюсь тобой! Твоим рвением, твоими огоньками в глазах! Ты нереальная!», «Женечка, ты богиня! Наблюдаю за тобой еще с тех времен, когда ты только пришла на «Дом-2»! Ты крутая! Мой мотиватор!», - пишут поклонники Евгении Феофилактовой под ее свежими фотографиями.

Несколько часов назад обворожительная блондинка опубликовала в личном микроблоге несколько свежих фотографий, на которых экс-звезда прославленной телестройки запечатлена в купальнике.Ни для кого не является секретом, что Евгения Феофилактова является активным пользователем социальной сети Инстаграм. Каждый день девушка радует своих преданных фанатов новой порцией свежих снимков, видеозаписей и сториз, многие из которых не оставляют равнодушными пользователей Сети.Несмотря на довольно хорошую репутацию в последнее время у Евгении имеется огромное количество недоброжелателей, которые то и дело практически что каждый день засыпают девушку нелицеприятными комментариями.Считанные часы назад Феофилактова опубликовала в личном инста-блоге фотографию, на которой она предстала перед своими поклонниками в сдельном купальнике с различными принтами. Как можно наблюдать из фото, снимки были сделаны возле бассейна, в котором плавает большой надувной лебедь. Сразу становится понятно, что фотографии делались профессионалом.Нужно сказать, что подписчики экс-участницы «Дома-2» буквально забросали свою любимицу огромнейшим количеством приятных комментариев. Как бы то ни было, но и недоброжелатели не смогли пройти мимо новых снимков. Некоторые принялись писать, что Евгения пользуется фотошопом, а кое-кто и вовсе заявил, что Феофилактова накручивает себе лайки.