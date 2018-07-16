Японские кошки поразили пользователей сетей способностью слышать землетрясения

Сначала животные занимали любимые места и вели себя спокойно, но внезапно они стали поднимать головы, после чего начали метаться по комнате. Через несколько минут были замечены подземные толчки, ставшие причиной движения мебели и стоек.Люди даже пожалели питомцев, оказавшихся в закрытом помещении, а также были удивлены их возможностями. Ученые отметили, что многие хищники из-за обостренных чувств улавливают колебания, созданные волнами перед катастрофой, но среди населения планеты только единицы обладают аналогичными способностями.