Анастасия Костенко показала, в какой потрясающей форме находится спустя 4 дня после родов

«Счастлива за Вас, Настюш! Молодчинка!», «Мне бы так выглядеть на четвертый день после родов! Я, конечно же, тоже была худая, но так двигаться мне было очень тяжело с седьмым размером груди..», «Мне ваша семья Ооочень нравиться! Вы очень хорошо подходите друг другу!», - пишут фанаты Тарасова и Костенко в Сети.

«Тебе нужно срочно начинать заниматься в тренажерном зале! Очень похудела во время беременности!», «Господи, это что? Не левая нога, а протез прям какой-то!!!», «Очень неудачный ракурс! Невозможно спокойно смотреть! Худая настолько, что можно подумать, что ты заболела анорексией!!!», - пишут хейтеры в социальной сети Инстаграм.

Публикация от TarasovKostenkoFAN (Нас 32000) (@tarasovkostenko) 14 Июл 2018 в 11:53 PDT

Не единожды Дмитрий Тарасов и его нынешняя жена заявляли, что не желают быть «публичными личностями» и именно поэтому тщательно скрывают свою жизнь. По словам звездной парочки, они не готовы к жизни «ради лайков». Как бы то ни было, но по факту получается, что и Дмитрий и Анастасия поступают с точностью да наоборот, ведь обе звезды являются активными пользователями социальной сети Инстаграм.И вот несколько часов назад, едва переступив порог собственного дома после роддома, Костенко не смогла удержаться и решила продемонстрировать всем недоброжелателям, которых насчитывается немалое количество, в какой невероятно хорошей форме она находится спустя 4 дня после родов.Конечно же, что многочисленные преданные поклонники семейства Тарасовых-Костенко не могли пройти мимо видеоролика, на котором Анастасия вовсю хвастается своей фигурой. Один за другим верные фанаты принялись прямо-таки засыпать молодую и счастливую мамочку огромнейшим количеством приятных комментариев.Несмотря ни на что недоброжелатели нашли к чему придраться.