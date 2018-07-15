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Анастасия Костенко показала, в какой потрясающей форме находится спустя 4 дня после родов

Третья супруга известного российского футболиста и бывшего мужа прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой – Анастасия Костенко прихвастнула прекрасной фигурой после родов.

Не единожды Дмитрий Тарасов и его нынешняя жена заявляли, что не желают быть «публичными личностями» и именно поэтому тщательно скрывают свою жизнь. По словам звездной парочки, они не готовы к жизни «ради лайков». Как бы то ни было, но по факту получается, что и Дмитрий и Анастасия поступают с точностью да наоборот, ведь обе звезды являются активными пользователями социальной сети Инстаграм.

Анастасия Костенко показала, в какой потрясающей форме находится спустя 4 дня после родов

И вот несколько часов назад, едва переступив порог собственного дома после роддома, Костенко не смогла удержаться и решила продемонстрировать всем недоброжелателям, которых насчитывается немалое количество, в какой невероятно хорошей форме она находится спустя 4 дня после родов.

Конечно же, что многочисленные преданные поклонники семейства Тарасовых-Костенко не могли пройти мимо видеоролика, на котором Анастасия вовсю хвастается своей фигурой. Один за другим верные фанаты принялись прямо-таки засыпать молодую и счастливую мамочку огромнейшим количеством приятных комментариев.

«Счастлива за Вас, Настюш! Молодчинка!», «Мне бы так выглядеть на четвертый день после родов! Я, конечно же, тоже была худая, но так двигаться мне было очень тяжело с седьмым размером груди..», «Мне ваша семья Ооочень нравиться! Вы очень хорошо подходите друг другу!», - пишут фанаты Тарасова и Костенко в Сети.


Анастасия Костенко показала, в какой потрясающей форме находится спустя 4 дня после родов

Несмотря ни на что недоброжелатели нашли к чему придраться.

«Тебе нужно срочно начинать заниматься в тренажерном зале! Очень похудела во время беременности!», «Господи, это что? Не левая нога, а протез прям какой-то!!!», «Очень неудачный ракурс! Невозможно спокойно смотреть! Худая настолько, что можно подумать, что ты заболела анорексией!!!», - пишут хейтеры в социальной сети Инстаграм.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:44
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