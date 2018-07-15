Поклонники были восхищены внешним видом Кристины Орбакайте на свадьбе Эмина Агаларова

Звезда выбрала для праздника золотистый длинный наряд, подчеркнувший ее изящную фигуру. Подписчики сразу заметили, что исполнительница похожа на Аллу Пугачеву, после чего стали восхищаться ее красотой. Многие люди назвали Кристину Орбакайте настоящей богиней, очаровавшей людей.Пользователи сетей тоже написали много позитивных комментариев, отметив, что платье артистки было эффектнее, чем у невесты коллеги. Люди сравнили знаменитость с огненной феей, пожелав ей любви и творческих успехов.