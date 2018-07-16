Специалисты рассказали о пользе скандинавской ходьбы

Считается, что «первооткрывателем» скандинавской ходьбы стал тренер по лыжному спорту из Финляндии. Хотя по большому счету первыми начали ходить подобным образом пастухи. Но важно другое: люди получили возможность поддерживать тело в хорошей форме относительно несложной физической активностью.По словам спортсменов, это только на первый взгляд ходьба такого типа простая. Даже у нее есть свои правила, да и палки нужно подобрать специально под человека, ведь они выполняют определенные функции: разгружают тазобедренный, коленный и голеностопный суставы. Так что в них нужно настроить специальную длину, чтобы нагрузка при ходьбе распределялась равномерно. Так что обычные палки от лыж здесь не подойдут. Кроме того, скандинавские палки должны быть с ремешками и острыми наконечниками.Когда человек идет скандинавской ходьбой, у него работает 90% всех мышц. Если такая «физкультура» станет привычкой, то шансы приобрести остеопороз и заболевания суставов пойдут на убыль. Помимо этого, укрепится мышечный корсет, иммунитет, улучшится в целом работа сердца и сосудов.Специалисты советуют начинать «ходить» под присмотром опытного инструктора, а потом, освоив правила, можно тренироваться и самостоятельно. При этом новичку можно начинать с 15-20 минут ходьбы, постепенно увеличивая время до 40-60 минут.