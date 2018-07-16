Специалисты рассказали о пользе скандинавской ходьбы
Эксперты рассказали о плюсах для человека скандинавской ходьбы и посоветовали, какую амуницию необходимо для нее приобрести.
Считается, что «первооткрывателем» скандинавской ходьбы стал тренер по лыжному спорту из Финляндии. Хотя по большому счету первыми начали ходить подобным образом пастухи. Но важно другое: люди получили возможность поддерживать тело в хорошей форме относительно несложной физической активностью.
По словам спортсменов, это только на первый взгляд ходьба такого типа простая. Даже у нее есть свои правила, да и палки нужно подобрать специально под человека, ведь они выполняют определенные функции: разгружают тазобедренный, коленный и голеностопный суставы. Так что в них нужно настроить специальную длину, чтобы нагрузка при ходьбе распределялась равномерно. Так что обычные палки от лыж здесь не подойдут. Кроме того, скандинавские палки должны быть с ремешками и острыми наконечниками.
Когда человек идет скандинавской ходьбой, у него работает 90% всех мышц. Если такая «физкультура» станет привычкой, то шансы приобрести остеопороз и заболевания суставов пойдут на убыль. Помимо этого, укрепится мышечный корсет, иммунитет, улучшится в целом работа сердца и сосудов.
Специалисты советуют начинать «ходить» под присмотром опытного инструктора, а потом, освоив правила, можно тренироваться и самостоятельно. При этом новичку можно начинать с 15-20 минут ходьбы, постепенно увеличивая время до 40-60 минут.
Считается, что «первооткрывателем» скандинавской ходьбы стал тренер по лыжному спорту из Финляндии. Хотя по большому счету первыми начали ходить подобным образом пастухи. Но важно другое: люди получили возможность поддерживать тело в хорошей форме относительно несложной физической активностью.
По словам спортсменов, это только на первый взгляд ходьба такого типа простая. Даже у нее есть свои правила, да и палки нужно подобрать специально под человека, ведь они выполняют определенные функции: разгружают тазобедренный, коленный и голеностопный суставы. Так что в них нужно настроить специальную длину, чтобы нагрузка при ходьбе распределялась равномерно. Так что обычные палки от лыж здесь не подойдут. Кроме того, скандинавские палки должны быть с ремешками и острыми наконечниками.
Когда человек идет скандинавской ходьбой, у него работает 90% всех мышц. Если такая «физкультура» станет привычкой, то шансы приобрести остеопороз и заболевания суставов пойдут на убыль. Помимо этого, укрепится мышечный корсет, иммунитет, улучшится в целом работа сердца и сосудов.
Специалисты советуют начинать «ходить» под присмотром опытного инструктора, а потом, освоив правила, можно тренироваться и самостоятельно. При этом новичку можно начинать с 15-20 минут ходьбы, постепенно увеличивая время до 40-60 минут.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30