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Замена красного мяса рыбой поможет людям продлить жизнь – Диетологи

Британские диетологи выяснили, что замена красного мяса рыбой поможет людям продлить жизнь. Результаты исследований опубликованы в профильных изданиях.

Они заметили, что большое количество этого продукта позитивно отражается на здоровье добровольцев, которые решили употреблять минимум мяса, и отдали предпочтение рыбным блюдам. Такой рацион может защитить организм от сердечных недугов благодаря большому количеству омега-3.

Замена красного мяса рыбой поможет людям продлить жизнь – Диетологи


Постоянное употребление свинины, телятины или говядины может стать причиной развития онкологии. Ученые выяснили, что рак кишечника был замечен у 17% пациентов, придерживающихся такого питания.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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