Замена красного мяса рыбой поможет людям продлить жизнь – Диетологи
Британские диетологи выяснили, что замена красного мяса рыбой поможет людям продлить жизнь. Результаты исследований опубликованы в профильных изданиях.
Они заметили, что большое количество этого продукта позитивно отражается на здоровье добровольцев, которые решили употреблять минимум мяса, и отдали предпочтение рыбным блюдам. Такой рацион может защитить организм от сердечных недугов благодаря большому количеству омега-3.
Постоянное употребление свинины, телятины или говядины может стать причиной развития онкологии. Ученые выяснили, что рак кишечника был замечен у 17% пациентов, придерживающихся такого питания.