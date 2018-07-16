Замена красного мяса рыбой поможет людям продлить жизнь – Диетологи

Они заметили, что большое количество этого продукта позитивно отражается на здоровье добровольцев, которые решили употреблять минимум мяса, и отдали предпочтение рыбным блюдам. Такой рацион может защитить организм от сердечных недугов благодаря большому количеству омега-3.Постоянное употребление свинины, телятины или говядины может стать причиной развития онкологии. Ученые выяснили, что рак кишечника был замечен у 17% пациентов, придерживающихся такого питания.