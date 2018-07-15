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Журналисты озвучили подробности свадьбы Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой

Пара не стала сильно афишировать важное событие в ее жизни, пригласив на церемонию близких друзей. Однако журналисты узнали и озвучили подробности свадьбы Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой.

Андрей Малахов проводил свадьбу, а раньше в небольшом анонсе отметил, что она будет скромной. Певец вместо медового месяца будет заниматься подготовкой к фестивалю “Жара”. На празднике не было любопытных представителей прессы и большого количества гостей, но организаторы прекрасно оформили интерьер, украсив места для супругов цветами.

Журналисты озвучили подробности свадьбы Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой


Алена Гаврилова в школьные годы стала победительницей конкурса красоты, после чего была названа самой красивой девушкой Мордовии. Она имела отношения с Рустамом Тарико, родив ему малыша, а Эмин Агаларов развелся с Лейлой Алиевой, подарившей ему двух наследников.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:16
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