Журналисты озвучили подробности свадьбы Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой

Андрей Малахов проводил свадьбу, а раньше в небольшом анонсе отметил, что она будет скромной. Певец вместо медового месяца будет заниматься подготовкой к фестивалю “Жара”. На празднике не было любопытных представителей прессы и большого количества гостей, но организаторы прекрасно оформили интерьер, украсив места для супругов цветами.Алена Гаврилова в школьные годы стала победительницей конкурса красоты, после чего была названа самой красивой девушкой Мордовии. Она имела отношения с Рустамом Тарико, родив ему малыша, а Эмин Агаларов развелся с Лейлой Алиевой, подарившей ему двух наследников.