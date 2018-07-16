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В Германии место на кладбище разыграют в лотерею

Администрация небольшого немецкого городка нашла оригинальный способ предоставить гражданам последний приют: место на кладбище собираются разыгрывать в лотерею.

В Германии место на кладбище разыграют в лотерею


В Берхтесгадене власти выделили 200 мест на старинном кладбище, которые после розыгрыша в лотерею обретут своих будущих «хозяев».

Как сообщается в прессе, этот погост, на котором покоятся останки умерших за 4 века людей, пользуется большой популярностью среди горожан. Последние несколько лет администрация города участки под захоронение на нем не выдавала, аргументируя тем, что их осталось мало.

Чтобы у горожан были равные шансы на получение элитного места, мэрия приняла решение разыграть его в лотерею. Будущих «счастливчиков» будет всего 200, а заявок уже подано примерно 280. Всего же население Берхтесгадена насчитывает 7 с половиной тысячи человек.
 
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:45
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