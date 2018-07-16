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Apple теряет из-за убытков своих лучших менеджеров в Индии

Ни от кого не секрет, что Apple пытается завоевать любыми средствами позиции на быстрорастущем рынке смартфонов. Только в ситуации с Индией пришлось потерпеть поражение, по причине постоянных резких перемен в кадрах. Уже трое из ведущих специалистов приняли решение завершить свою работу компании.

Менеджеры, решившие уволиться, представляли категорию высшего звена, это национальный руководитель по продажам и распределению, а так же руководитель продаж операторов связи и глава по работе с коммерческими каналами и средним бизнесом. Данные обстоятельства привели к тому, что для всей индийской часть компании приходится проводить реструктуризацию.
Apple теряет из-за убытков своих лучших менеджеров в Индии


Согласно сообщений от экспертов известно, что связан уход из компании лучшей категории менеджеров с причинами постоянных убытков Apple на территории Индии. На категорию импортированных товаров, к примеру iPhone, цены всегда слишком завышены, отсюда слабые продажи. Естественно, что покупатели отдают предпочтение дешевым аналогам, таким как Samsung и Xiaomi. Помимо прочего, специалистами уже отмечено, что даже не зависимо от провального бизнеса в Индии, все равно Apple уверяет в стабильной работы своей компании.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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