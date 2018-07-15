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В Ростовской области от удара молнии погибла беременная женщина

В Ростовской области молния сразила беременную россиянку, а еще нескольких человек травмировала.

В Ростовской области от удара молнии погибла беременная женщина


В субботу в городе Шахты разыгралась непогода. Сильный дождь и гроза заставили нескольких отдыхающих, в том числе и женщину в положении, укрыться под кроной дерева на пляже.

Спустя некоторое время в дерево попала молния. В результате удара беременная сразу скончалась. Еще четверо с ожогами были госпитализированы в реанимацию.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:15
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