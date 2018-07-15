В Ростовской области от удара молнии погибла беременная женщина

В субботу в городе Шахты разыгралась непогода. Сильный дождь и гроза заставили нескольких отдыхающих, в том числе и женщину в положении, укрыться под кроной дерева на пляже.Спустя некоторое время в дерево попала молния. В результате удара беременная сразу скончалась. Еще четверо с ожогами были госпитализированы в реанимацию.