В Ростовской области от удара молнии погибла беременная женщина
В Ростовской области молния сразила беременную россиянку, а еще нескольких человек травмировала.
В субботу в городе Шахты разыгралась непогода. Сильный дождь и гроза заставили нескольких отдыхающих, в том числе и женщину в положении, укрыться под кроной дерева на пляже.
Спустя некоторое время в дерево попала молния. В результате удара беременная сразу скончалась. Еще четверо с ожогами были госпитализированы в реанимацию.
В субботу в городе Шахты разыгралась непогода. Сильный дождь и гроза заставили нескольких отдыхающих, в том числе и женщину в положении, укрыться под кроной дерева на пляже.
Спустя некоторое время в дерево попала молния. В результате удара беременная сразу скончалась. Еще четверо с ожогами были госпитализированы в реанимацию.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:15