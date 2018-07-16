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Microsoft готоит к выпуску линейку смартфонов на ОС Android

Современный рынок переполнен смартфонами разных моделей, только работают передовые гаджеты на двух операционных системах, это iOS или Android. На базе первой выпускаются только Apple, а за разработку второй отвечает Google, которая разрешает использовать свою ОС любому желающему и совершенно бесплатно.

На основании сообщений от сотрудников технической поддержки компании Microsoft известно, что под фирменным брендом американской корпорации вскоре выпустят смартфоны, операционная система которых возьмет за основу Android. Причем говориться о целой линейке устройств, а не единичных моделях. Функционировать мобильные устройства будут на системе ОС известного «поискового гиганта», данный факт казался бы невозможным несколько лет назад, так как есть платформа Windows Phone.
Microsoft готоит к выпуску линейку смартфонов на ОС Android


Как предполагается, Microsoft сделала выбор в отношении Android для платформы своих смартфонов, по причине наличия у нее всех необходимых приложений и сервисов, что подразумевает популярность мобильных устройств, чего не скажешь про модели на базе Windows Phone. Так же отмечается, что американской корпорацией будут сэкономлены значительные средства при создании новой ОС, а так же появится возможность конкуренции с лидирующими брендами.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
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