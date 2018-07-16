Microsoft готоит к выпуску линейку смартфонов на ОС Android
Современный рынок переполнен смартфонами разных моделей, только работают передовые гаджеты на двух операционных системах, это iOS или Android. На базе первой выпускаются только Apple, а за разработку второй отвечает Google, которая разрешает использовать свою ОС любому желающему и совершенно бесплатно.
На основании сообщений от сотрудников технической поддержки компании Microsoft известно, что под фирменным брендом американской корпорации вскоре выпустят смартфоны, операционная система которых возьмет за основу Android. Причем говориться о целой линейке устройств, а не единичных моделях. Функционировать мобильные устройства будут на системе ОС известного «поискового гиганта», данный факт казался бы невозможным несколько лет назад, так как есть платформа Windows Phone.
Как предполагается, Microsoft сделала выбор в отношении Android для платформы своих смартфонов, по причине наличия у нее всех необходимых приложений и сервисов, что подразумевает популярность мобильных устройств, чего не скажешь про модели на базе Windows Phone. Так же отмечается, что американской корпорацией будут сэкономлены значительные средства при создании новой ОС, а так же появится возможность конкуренции с лидирующими брендами.