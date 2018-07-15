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«Люблю детей, турецкие сериалы и вкусно готовить»: Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев раскрыл 28 неизвестных фактов о себе

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев рассказал своим подписчикам несколько интересных фактов о себе.

Ни для кого из преданных поклонников Гусева не является секретом то, что совсем скоро бывшему супругу Евгении Феофилактовой и нынешнему мужу Виктории Романец исполнится 29 лет. Вероятней всего, что именно по этому поводу молодой человек и решил отворить завесу над тайным и рассказать фанатам несколько неизвестных фактов о себе.

«Люблю детей, турецкие сериалы и вкусно готовить»: Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев раскрыл 28 неизвестных фактов о себе

Всего их насчитывается приблизительно три десятка. Среди которых можно отыскать довольно нетрадиционные, как для мужчины.

Перво-наперво Антон признался, что невероятно сильно любит детей, а также добавил, что гордится тем, что у него есть «безумно красивый и любимый сын Даниэль». Конечно же, что недоброжелатели не упустили возможности не только возразить, но и указать Гусеву на то, что он слишком редко видится с сыном и очень мало проводит с единственным наследником времени.

Также бывший участник прославленной телестройки признался, что является перфекционистом, поэтому в любом деле, за которое он решает взяться, он старается всеми возможными способами стать лучшим. По словам Антона Гусева, с раннего детства он любит чистоту и порядок.

Экс-участник телепроекта любит заниматься спортом. На протяжении 6 лет Антон не употребляет алкоголь и не так давно решил отказаться от курения. Также Гусев сообщил, что обожает восточную музыку, поэтому с детства любил смотреть турецкие сериалы. К слову, подобными признаниями молодой человек очень удивил некоторых пользователей Сети.

«Люблю детей, турецкие сериалы и вкусно готовить»: Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев раскрыл 28 неизвестных фактов о себе

Антон уверяет, что очень любит готовить вкусную еду. Также Гусев обожает посещать караоке, ведь уверен, что у него очень хорошо получается петь. Молодой человек много кушает и никогда не скрывал этого. Бывшая звезда «Дома-2» убежден, что ему удастся дожить до 95 лет только благодаря здоровому образу жизни, спортивным нагрузкам и правильному питанию.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:19
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