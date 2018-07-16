В Челябинске сотруднику парка аттракционов оторвало ногу
Во время ремонта аттракциона «Дикий поезд» в Челябинске, сотруднику парка им. Ю. А. Гагарина оторвало ногу.
В воскресенье жертвой аттракциона в парке стал мужчина, который пытался его отремонтировать. Хоть пострадавший и был экстренно госпитализирован, врачи помочь ему не смогли - от полученных травм и большой потери крови он скончался.
Во словам очевидцев, механик работал на «Диком поезде». В результате ошибки «дикий состав» поехал и человеку отсекло ногу выше колена.
В воскресенье жертвой аттракциона в парке стал мужчина, который пытался его отремонтировать. Хоть пострадавший и был экстренно госпитализирован, врачи помочь ему не смогли - от полученных травм и большой потери крови он скончался.
Во словам очевидцев, механик работал на «Диком поезде». В результате ошибки «дикий состав» поехал и человеку отсекло ногу выше колена.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 00:00