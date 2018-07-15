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Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за неудачный наряд на свадьбе Эмина Агаларова

Рэпер Тимати и его избранница поздравили Эмина Агаларова с важным событием в его личной жизни, после чего опубликовали фото в Instagram. Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за неудачный наряд на свадьбе, а также были недовольны ее присутствием на снимке молодоженов.

Модель решила выбрать для такого события белый наряд, который хорошо смотрелся на фоне праздничного интерьера, однако немного затмил платье невесты. Подписчики сразу расценили этот нюанс, как дурной тон, после чего обратили внимание, что Анастасия Решетова позирует перед камерами рядом с Эмином Агаларовым и Аленой Гавриловой.

Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за неудачный наряд на свадьбе Эмина Агаларова


Она невольно стала главным объектом в сюжете, вызвав недовольство со стороны многих пользователей сетей. Люди стали упоминать о плохой примете, если между парой находится посторонний человек, после чего отметили, что девушке не стоило выбирать такой цвет для посещения чужой свадьбы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10
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