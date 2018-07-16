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Смартфон Oppo Find X поступил в продажу

Смартфон Oppo Find X появился на рынке Китая с ценником в 5 тысяч юаней, то есть 47 тысяч рублей. Пока что девайс будут продавать только на территории Поднебесной.

Смартфон Oppo Find X поступил в продажу


Также известно, что на данный момент реализуется только стандартная модель, но затем должно выйти еще две модификации. Отмечается, что одна из будущих новинок получит прогрессивную технологию быстрой зарядки SuperVOOC на 50 Вт. Более дорогая версия Oppo Find X Lamborghini Automobili Edition получит уникальный внешний вид и накопитель на 512 гигабайт. Их смогут купить уже в следующем месяце.

Новый Oppo Find X оснащен 6,42-дюймоым экраном Super AMOLED, который занимает практически 94% передней панели. Также имеется выдвижная фронтальная камера с системой сканирования лица пользователя для разблокировки системы. Помимо этого установлен 8-ядерный процессор Snapdragon 845, частота работы которого 2,8 ГГц. Объем оперативной памяти составит 8 гигабайт.
 
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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