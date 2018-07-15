Наследник Анны Михалковой Сергей вырос копией Гарри Поттера

Звезда решила во время отпуска баловать своих подписчиков сюжетами с участием детей, так что показала 17-летнего сына, стоящего в воде с обнаженным торсом и задумчивым выражением лица. Анна Михалкова отметила, что он думает о будущей профессии, а фанаты сразу заметили сходство подростка с героем Джоан Роулинг.Пользователи сетей даже подумали, что это литературный персонаж из-за растрепанных черных волос и очков на лице у мальчика. Они стали писать много лестных сообщений в его адрес, после чего знаменитость шутливо сообщила об учебе ее ребенка в школе волшебников Хогвартса.