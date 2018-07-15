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Наследник Анны Михалковой Сергей вырос копией Гарри Поттера

Поклонники написали много позитивных комментариев после просмотра нового фото актрисы в Instagram. Наследник Анны Михалковой Сергей вырос копией Гарри Поттера, вызвав восхищение со стороны людей.

Звезда решила во время отпуска баловать своих подписчиков сюжетами с участием детей, так что показала 17-летнего сына, стоящего в воде с обнаженным торсом и задумчивым выражением лица. Анна Михалкова отметила, что он думает о будущей профессии, а фанаты сразу заметили сходство подростка с героем Джоан Роулинг.

Наследник Анны Михалковой Сергей вырос копией Гарри Поттера


Пользователи сетей даже подумали, что это литературный персонаж из-за растрепанных черных волос и очков на лице у мальчика. Они стали писать много лестных сообщений в его адрес, после чего знаменитость шутливо сообщила об учебе ее ребенка в школе волшебников Хогвартса.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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