Магазин «Связной» предлагает акцию на смартфоны Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 и Galaxy Note 8

Отмечается, что вся сумма за любой вышеуказанный флагман разделится на 36 равных частей, при этом, в конечном счете, покупатель не переплатит ни копейки. Первый платеж необходимо будет внести только во втором месяце. Таким образом, Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 или Galaxy Note 8 можно получить на руки сразу без оплаты.Сообщается, что в акции могут принимать участие все желающие, возраст которых составляет 18 лет и больше. Также известно, что подобными услугами магазина «Связной» смогут воспользоваться жители всей России. Самое интересное, что подобная программа имеется и на другие устройства таких ведущих брендов как Sony, Apple, HTC, LG и Huawei.