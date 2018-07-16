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Магазин «Связной» предлагает акцию на смартфоны Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 и Galaxy Note 8

Стало известно, что магазин «Связной» предлагает своим покупателям возможность получить смартфоны Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 и Galaxy Note 8 с помощью выгодной акции. Она заключается в том, что аппарат могут выдать пользователю бесплатно, а платить за устройство нужно будет методом рассрочки.

Магазин «Связной» предлагает акцию на смартфоны Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 и Galaxy Note 8


Отмечается, что вся сумма за любой вышеуказанный флагман разделится на 36 равных частей, при этом, в конечном счете, покупатель не переплатит ни копейки. Первый платеж необходимо будет внести только во втором месяце. Таким образом, Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 или Galaxy Note 8 можно получить на руки сразу без оплаты.

Сообщается, что в акции могут принимать участие все желающие, возраст которых составляет 18 лет и больше. Также известно, что подобными услугами магазина «Связной» смогут воспользоваться жители всей России. Самое интересное, что подобная программа имеется и на другие устройства таких ведущих брендов как Sony, Apple, HTC, LG и Huawei.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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