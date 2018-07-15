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Ольгу Бузову раскритиковали за интимную фотографию в прозрачном боди

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также певица Ольга Бузова снова попала под жесткую критику недоброжелателей.

Поющая телеведущая продолжает не только удивлять, но и в некоторой степени шокировать некоторых своих поклонников, выставляя в личном микроблоге невероятно откровенные снимки. На одном из последних нескромных снимков знаменитость запечатлена в прозрачном боди черного цвета.

Ольгу Бузову раскритиковали за интимную фотографию в прозрачном боди

Некоторые пользователи социальной сети Инстаграм неоднократно указывали Ольге Бузовой на то, что в каждой женщине и девушке должна быть некая загадка, которую мужчине захочется разгадать. Как бы то ни было, но теледива до сих пор не придерживается этого принципа и вовсю продолжает выставлять напоказ свое обнаженное тело.

Нужно подчеркнуть, что среди поклонников творчества Ольги Бузовой можно отыскать представителей различных государств. Недоброжелатели попросту не понимают, как телеведущая планирует отыскать себе мужчину и более того выйти за него замуж при подобном поведении.

По словам некоторых хейтеров, молодым людям вряд ли будет нравиться, что его возлюбленная выставляет себя и свое тело напоказ всей России и не только. Некоторые злопыхатели и вовсе назвали Ольгу Бузову женщиной легкого поведения, а также порекомендовали восходящей исполнительнице «спрятаться в шалаш», так как она своей «обнаженкой» просто-таки надоела всем.

Ольгу Бузову раскритиковали за интимную фотографию в прозрачном боди

Стоит отметить, что пока бывшая супруга Дмитрия Тарасова шокирует общественность своими голыми снимками, у футболиста родилась вторая наследница. Матерью малышки стала модель и нынешняя супруга спортсмена – Анастасия Костенко.

К слову, на днях Интернет облетело несколько весьма интересных фотографий, на которых Дмитрий Тарасов запечатлен в одном из лучших столичных ночных клубов в компании не своей супруги, а «Мисс Дубай» Кристины Замир.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22
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