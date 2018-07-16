Телескоп James Webb займется изучением атмосфер экзопланет

Стоит отметить, что James Webb будет самым большим в истории, если говорить об орбитальных телескопах. Диаметр его зеркала составит 6,5 метра. В космос его собираются вывести в 2021 году, хотя ранее планировалось сделать это еще раньше.В дальнейшем телескоп James Webb может стать мощным инструментом для исследования планет, которые потенциально обладают живыми организмами. Главной целью станут объекты вблизи красных карликов. Эти объекты имеют сравнительно большую продолжительность жизни, поэтому вокруг них с большей вероятностью могут вращаться подобные планеты.Стоит напомнить, что ранее планировалось запустит James Webb в 2019 году, но затем произошла серия переносов миссии из-за ряда найденных неполадок.