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Телескоп James Webb займется изучением атмосфер экзопланет

Представители NASA сообщают о том, что телескоп James Webb станет изучать не только большое пятно Юпитера, но и атмосферы экзопланет. Материал для изучения телескопу будет предоставлять аппарат TESS, который уже находится на орбите.

Телескоп James Webb займется изучением атмосфер экзопланет


Стоит отметить, что James Webb будет самым большим в истории, если говорить об орбитальных телескопах. Диаметр его зеркала составит 6,5 метра. В космос его собираются вывести в 2021 году, хотя ранее планировалось сделать это еще раньше.

В дальнейшем телескоп James Webb может стать мощным инструментом для исследования планет, которые потенциально обладают живыми организмами. Главной целью станут объекты вблизи красных карликов. Эти объекты имеют сравнительно большую продолжительность жизни, поэтому вокруг них с большей вероятностью могут вращаться подобные планеты.

Стоит напомнить, что ранее планировалось запустит James Webb в 2019 году, но затем произошла серия переносов миссии из-за ряда найденных неполадок.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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