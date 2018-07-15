Поклонники осудили Любовь Толкалину за показ обнаженного тела на фото в Instagram

Звезда стояла спиной к зрителям в поле с пшеницей, желая показать, что она полностью находится в гармонии с природой. Такой сюжет мог не вызвать негодование подписчиков, но знаменитость сама накалила ситуацию в небольшом сообщении. Она стала упоминать о негативных постах завистников, назвав их глухонемыми демонами, после чего переключилась на СМИ.Многие люди просто не понимают, почему успешная и талантливая Любовь Толкалина решила оголиться для публики, считая, что такие фото должны быть в ее архиве. Они отметили, что связь с природой можно подчеркнуть в национальном наряде, а такое самоутверждение после развода уже становится пошлостью. Некоторые лица даже пошутили, что можно вообще надеть на себя фиговый лист и ходить по улицам, не обращая внимания на мнение общества.