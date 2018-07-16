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Эксперты определили список самых бесполезных функций смартфона

Специалистами составлен список, включивший в себя самые бесполезные функции, которые обнаружены в современных смартфонах. При соответствующем анализе выясняется, что большинством людей переплачиваются значительные личные средства за неиспользуемые ими возможности гаджетов.

Наиболее дорогостоящая деталь смартфона представлена процессором. Покупатели выбирает данный параметр, при этом точно не зная, как его оценивать. Многими разница даже не будет ощущаться между топовыми чипами и среднего сегмента процессорами. Используя аппарат в простом быту, его скорость незаметна будет в любом случае.

Следующими в категории предпочтений, идут дисплеи с современными разрешениями QHD и 4K. Параметры оказываются совершенно бесполезными для рядового пользователя. Куплены передовые экраны, только по желанию маркетинговой политики компании. При этом и за супер-камеры, фиксирующие видео в 4K, не стоит переплачивать. Принято подобные ролики выкладывать в Интернет, где их все равно программно сожмут до стандартного формата. Относительно звука Dolby Atmos, то такая система необходима для больших телевизоров, а для «умного» телефона проблематично оценить подобное качество.
Эксперты определили список самых бесполезных функций смартфона


Для эффекта Super slow motion можно употребить термин дорогостоящего «мыльного пузыря». Его эффектными замедленными видео могут заниматься только профессиональные операторы. Отмечается и бесполезность 3D Touch экранов. Большинству людей свойственно нажимать на дисплей с одинаковой интенсивностью и силой, да и вряд ли найдется немного людей, способных оценить данный параметр. Нет необходимости в серьезном отношении и к функции AR.

Конечно, есть перспективы у дополнительной реальности, но этот функционал придется ждать еще года три, а то и пять лет. Известная технология анимодзи, произведшая «вау-эффект», через несколько недель надоедает владельцу гаджета, и он больше не вспоминает про нее. Нет необходимости гнаться за устройствами, поддерживающими разделение экрана, преимущества их опций сильно преувеличены, они не способны работать, как это хотел бы пользователь.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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