Эксперты определили список самых бесполезных функций смартфона

Специалистами составлен список, включивший в себя самые бесполезные функции, которые обнаружены в современных смартфонах. При соответствующем анализе выясняется, что большинством людей переплачиваются значительные личные средства за неиспользуемые ими возможности гаджетов.Следующими в категории предпочтений, идут дисплеи с современными разрешениями QHD и 4K. Параметры оказываются совершенно бесполезными для рядового пользователя. Куплены передовые экраны, только по желанию маркетинговой политики компании. При этом и за супер-камеры, фиксирующие видео в 4K, не стоит переплачивать. Принято подобные ролики выкладывать в Интернет, где их все равно программно сожмут до стандартного формата. Относительно звука Dolby Atmos, то такая система необходима для больших телевизоров, а для «умного» телефона проблематично оценить подобное качество.Для эффекта Super slow motion можно употребить термин дорогостоящего «мыльного пузыря». Его эффектными замедленными видео могут заниматься только профессиональные операторы. Отмечается и бесполезность 3D Touch экранов. Большинству людей свойственно нажимать на дисплей с одинаковой интенсивностью и силой, да и вряд ли найдется немного людей, способных оценить данный параметр. Нет необходимости в серьезном отношении и к функции AR.Конечно, есть перспективы у дополнительной реальности, но этот функционал придется ждать еще года три, а то и пять лет. Известная технология анимодзи, произведшая «вау-эффект», через несколько недель надоедает владельцу гаджета, и он больше не вспоминает про нее. Нет необходимости гнаться за устройствами, поддерживающими разделение экрана, преимущества их опций сильно преувеличены, они не способны работать, как это хотел бы пользователь.