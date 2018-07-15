Турецкий певец Таркан впервые стал отцом и назвал дочь “солнцем своей жизни”

Исполнитель не любит афишировать личную жизнь, но тут не мог удержаться от позитивных эмоций и опубликовал сообщение в Instagram. На фото нельзя рассмотреть лицо Лии, но на руке есть табличка с именем девочки и датой ее рождения. Журналисты узнали, что избранница Таркана рожала наследницу в германской клинике, а подписчики сразу поздравили его с таким событием.Пользователи сетей отметили, что ребенок тоже должен быть красивым, как и его родители, после чего пожелали паре здоровья и счастья. Некоторые девушки мечтали связать свою жизнь с кумиром, а также были расстроены сообщениями о свадьбе, но сейчас они тоже написали много позитивных комментариев.