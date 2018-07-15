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Турецкий певец Таркан впервые стал отцом и назвал дочь “солнцем своей жизни”

Раньше турецкий певец Таркан не смешил связывать себя узами брака, так что его женитьба на фанатке Пынар Дилек стала полной неожиданностью для пользователей сетей. Сейчас знаменитость впервые стал отцом и назвал дочь “солнцем своей жизни”.

Исполнитель не любит афишировать личную жизнь, но тут не мог удержаться от позитивных эмоций и опубликовал сообщение в Instagram. На фото нельзя рассмотреть лицо Лии, но на руке есть табличка с именем девочки и датой ее рождения. Журналисты узнали, что избранница Таркана рожала наследницу в германской клинике, а подписчики сразу поздравили его с таким событием.

Турецкий певец Таркан впервые стал отцом и назвал дочь “солнцем своей жизни”


Пользователи сетей отметили, что ребенок тоже должен быть красивым, как и его родители, после чего пожелали паре здоровья и счастья. Некоторые девушки мечтали связать свою жизнь с кумиром, а также были расстроены сообщениями о свадьбе, но сейчас они тоже написали много позитивных комментариев.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:50
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