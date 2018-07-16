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Leagoo S10 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

На краудфандинговой площадке Indiegogo появилась информация о том, что компания Leagoo собирается собрать средства для выпуска смартфона Leagoo S10. Главной особенностью этого мобильного устройства станет наличие сканера отпечатков пальцев, который будет установлен под экраном. Таким образом, это будет первый подобный девайс бренда за все время.

Leagoo S10 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев


Ранее компания не представляла смартфоны дороже 300 евро. Скорее всего, что в этот раз бренд будет придерживаться той же политики, однако новый девайс должен стать более интересным с технологической точки зрения.

Leagoo S10 оснастят 6,21-дюймовым экраном, а под ним появится дактилоскопический датчик. В качестве аппаратной основы должна быть установлена система Snapdragon 710 или Helio P60/P70. Объем памяти окажется разным из-за разнообразия модификаций. В целом появятся версии на 6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб ПЗУ. Также стоит выделить наличие камер на 16 и 8 Мп в младшей версии и модулей на 20 и 13 Мп в старшей.

Leagoo S10 появится в начале осени.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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