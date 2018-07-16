Leagoo S10 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Ранее компания не представляла смартфоны дороже 300 евро. Скорее всего, что в этот раз бренд будет придерживаться той же политики, однако новый девайс должен стать более интересным с технологической точки зрения.Leagoo S10 оснастят 6,21-дюймовым экраном, а под ним появится дактилоскопический датчик. В качестве аппаратной основы должна быть установлена система Snapdragon 710 или Helio P60/P70. Объем памяти окажется разным из-за разнообразия модификаций. В целом появятся версии на 6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб ПЗУ. Также стоит выделить наличие камер на 16 и 8 Мп в младшей версии и модулей на 20 и 13 Мп в старшей.Leagoo S10 появится в начале осени.