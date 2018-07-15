Артем Сорока целовался с Маргаритой Овсянниковой

«Сорока и Овсянникова – идеальная пара! Им прям сам Бог велел быть вместе!», «Один провокатор, другая личность легкого поведения! Они вообщем нашли друг друга!!!», «А я почему-то совсем не удивлена! У Марго рейтинги то падают, почти в эфирах не появляется, а на провокации Сороки уже мало кто ведется..Вот парочка и поняла, как можно хорошенечко подзаработать!», - пишут в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что в последнее время молодой человек стал одним из главных провокаторов на телепроекте. Артем то и дело пользуется бонусами администрации реалити, которые почти что каждую неделю приводят в Периметр Сороке новых девушек.Несколько часов назад в социальной сети появилось несколько неопровержимых доказательств того, что у Артема Сороки роман с Маргаритой Овсянниковой. Как удалось выяснить, ребята посетили за Периметром телепроекта «Дом-2» одну вечеринку, где не только откровенно обнимались, но и страстно целовались.Конечно же, что информация о романе Сороки и Овсянниковой распространилась по Сети практически сразу же, ведь подобный союз выгоден не только молодым людям, но и скандальной телестройке.Нужно сказать, что в последнее время многие телезрители начали замечать, что Маргарита очень редко появляется в эфирах, а это значит, что за счет любовной связи с Артемом, девушка не только поднимет свои рейтинги на проекте, но и сможет записать первую музыкальную композицию, которую ей со скидкой продаст Сорока.Отметим, что и у Артема есть своя выгода от романа с Маргаритой. Ведь блондинка по факту является опытной участницей телестройки «Дом-2», а это значит, что за счет отношений с Овсянниковой Сорока сможет прибавить себе популярности у зрителей.